Anadolu Efes CSKA'yı deplasmanda devirdi

THY Euroleague 23. hafta maçında lider Anadolu Efes, deplasmanda CSKA Moskova'yı 82-80 yendi ve iç sahada mağlup olduğu rakibinden rövanşı almayı başardı.

Rus ekibiyle sahasındaki ilk maçı 1 sayı farkla 81-80 kaybeden lacivert-beyazlılar, rakibine karşı ikili averaj üstünlüğünü de ele geçirdi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, ligde 20 galibiyet ulaştı.

THY Euroleague'deki başarılı performansıyla dikkati çeken lacivert-beyazlı ekip, arka arkaya 8. maçından da galibiyetle ayrıldı. CSKA Moskova ise 7. kez mağlup oldu.

Anadolu Efes'in yıldızı Larkin, 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu ve galibiyette başrolü oynadı. Kenardan gelen Micic, 19 sayıyla galibiyete katkı verdi. 13 sayıyla çift haneli skor üreten Beaubois da kırılma anında bulduğu 3 sayılık basketlerle dikkati çekti.