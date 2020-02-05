SON DAKİKA
Van'daki çığ faciasından kötü haberler geliyor. Belediye Başkanı 8 kişinin öldüğünü duyurdu, 20 kişi çığ altında Haberin devamı. Van'da ikinci çığ faciası! Arama ekiplerinin üzerine de çığ düştü! Çok sayıda ölü ve kayıp var ilk görüntüler geldi... Haberin devamı.
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

Kırklarelispor taraftarları stat önünde sabahladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe karşılaşması öncesi takımlarına destek olmak isteyen Kırklarelisporlu bazı taraftarlar, geceyi stat önünde geçirdi.

Karşılaşmanın oynanacağı Atatürk Stadı'nın kapasitesinin 3 bin 750 olması ve kapasitenin üzerinde seyircinin içeriye alınmayacağı duyumları üzerine harekete geçen bazı taraftarlar, evlerinden getirdikleri battaniye ve kartonlar üzerinde sabaha kadar bekledi.

Taraftarlar stada girebilmek için bekleyişlerini sürdürüyor. GMG Kırklarelispor taraftarlarından Serkan Ayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi maça tanıklık edebilmek için saat 01.30'da stat önüne geldiğini söyledi.

''Saat 03.30'da Tekirdağ'dan yola çıktık''
Fenerbahçe karşılaşmasının kent için büyük önem taşıdığını belirten Ayan, "Bugün önemli bir gün. Çünkü Fenerbahçe Kırklareli'ne geliyor. Çeyrek finale kalmışız bu bizim için büyük bir başarı. Burada Fenerbahçe'yi en iyi şekilde ağırlamamız, takımımıza en iyi desteği vermemiz gerekiyor. Yarın bir gün çocuklarımıza anlatacağımız güzel bir anımız olacak. Bu mutlu anı yaşamamız lazım. Onun için buradayız. İşimizden izin alıp geldik." diye konuştu. Volkan Perçimli ise saat 03.30'da Tekirdağ'dan yola çıkarak takımına destek için Kırklareli'ne geldiğini anlattı. Hava çok soğuk olduğu için yanına battaniyesini de aldığını aktaran Perçimli, "İnşallah güzel maç olacak ve Kırklarelispor'umuz galibiyet alacak. Kazanıp buradan Fenerbahçe'yi güzelce uğurlayacağız." ifadelerini kullandı.

Taraftarlardan Nejat Vural da saat 07.00 civarında karşılaşmanın oynanacağı stat önüne gelerek sıraya girdiğini, Fenerbahçe'nin Kırklareli'ne gelmesinin büyük bir şans olduğunu dile getirdi. Saat 14.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Kırklarelispor, kupada daha önce Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ile Medipol Başakşehir'i elemişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Deniz Baykal'dan Mustafa Elitaş'a yalanlama! Neden böyle bir destek vereyim ki?
Emre Belözoğlu ırkçılık yaptı mı! Obi Mikel'in gözyaşları ve Ahmet Ağaoğlu açıklaması
İbrahim Kalın uçakta Erdoğan'ın kendi çektiği fotoğrafını paylaştı dikkat çeken not
Yuto Nagatomo'dan herkesi şaşırtan jest
Erzurum Horosan'da halk otobüsü şarampole uçtu! Ölü ve yaralılar var
ABD Başkanı Donald Trump elini sıkmadı Pelosi konuşma metnini yırttı
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul’da taksiciler ortalığı savaş alanına çevirdi! Çok sayıda kişi gözaltında
Cemal Can Canseven kimdir aslen nereli yaşı kaç 2020 Survivor kadrosunda
Feci haber Samsun'dan! Nehre atlayan kızını kurtarmak isteyen baba akıntıda kayboldu
Vedat Muriç: Bu takım şampiyon olacak
Anadolu Efes CSKA'yı deplasmanda devirdi
Bekçi maaşları kaç para oldu en düşük bekçi maaşı 2020
Yorumlar