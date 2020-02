Cemal Can Canseven kimdir aslen nereli yaşı kaç 2020 Survivor kadrosunda

Ekranların en çok izlenen yarışması Survivor 2020 16 Şubat'ta başlayacak. Ünlüler-Gönüllüler takımları arasında olacak Survivor 2020 kadrosuna fenomen Cemal Can Canseven de katıldı. Peki Cemal Can Canseven kimdir aslen nereli, kaç yaşında?

Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli soruları merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor bu sene 16 Şubat'ta ekran macerasına başlayacak. Ünlüler-Gönüllüler arasında olan Survivor kadrosuna Cemal Can Canseven de katıldı. Youtuber Danla Biliç ile yakın arkadaş olan ve videolarında yer alan Cemal Can Canseven’in hayatına ilişkin bilgiler haberimizde.

Cemal Can Canseven kimdir: 1995 yılında dünyaya gelen Cemal Can İzmir'de doğup büyüdü ancak aslen Rizeli. Yeditepe Üniversitesi’nden mezun olan Cemal Can Canseven, birlikte videolar çektiği Danla Biliç’le üniversite yıllarından tanışıyor.

Bir videoda sporcu geçmişinin olduğunu ifade eden Cemal Can Canseven aynı zamanda DJ’lik yapıyor.