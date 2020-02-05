HABER /  GÜNCEL

İstanbul’da taksiciler ortalığı savaş alanına çevirdi! Çok sayıda kişi gözaltında

İSTANBUL Esenyurt’ta taksi durağı yeri nedeniyle çıkan kavgada silahlar konuştu. İki kişinin yaralandığı kavga hastanede de devam etti. Polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Taksi durakları arasında bir süredir yer tartışması yaşanıyordu. Sabaha karşı tartışma silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafları yatıştırdı.

Sabah saatlerinde tekrar toplanan taksiciler rakip durağın taksilerine ve durağına saldırdı. Saldırı sonucu 2 kişi silahla yaralandı. Yaralılardan birisinin sırtından mermi girişi olduğu öğrenildi.

Kaldırım taşları ile saldırdılar

Kavga sırasında durak etrafında bulunan 2 taksinin camlarının kaldırım taşı ile kırıldığı görüldü. Araçlar kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde tedbir amaçlı bulunan polis ekibi destek ekiplerin de gelmesiyle tarafları yatıştırdı.

Hastanede bile durmadılar

Yaralı 2 kişi için devlet hastanesi aciline giden taraflar burada da ortalığı karıştırdı. İhbar üzerine hastaneye giden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan, yaralıların tedavisi devam ederken polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Van Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düştü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Emre Belözoğlu ırkçılık yaptı mı! Obi Mikel'in gözyaşları ve Ahmet Ağaoğlu açıklaması
İbrahim Kalın uçakta Erdoğan'ın kendi çektiği fotoğrafını paylaştı dikkat çeken not
Yuto Nagatomo'dan herkesi şaşırtan jest
Erzurum Horosan'da halk otobüsü şarampole uçtu! Ölü ve yaralılar var
ABD Başkanı Donald Trump elini sıkmadı Pelosi konuşma metnini yırttı
Dolar 9 ayın en yüksek gün içi seviyelerinde! 5 Şubat Pazartesi dolar ne kadar?
ÖNCEKİ HABERLER
Cemal Can Canseven kimdir aslen nereli yaşı kaç 2020 Survivor kadrosunda
Feci haber Samsun'dan! Nehre atlayan kızını kurtarmak isteyen baba akıntıda kayboldu
VEdat Muriç: Bu takım şampiyon olacak
Anadolu Efes CSKA'yı deplasmanda devirdi
İstanbul Ümraniye’de muştalı dehşet
TOKİ çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak 2020
Yorumlar