Emre Belözoğlu ırkçılık yaptı mı! Obi Mikel'in gözyaşları ve Ahmet Ağaoğlu açıklaması

Trabzonsporlu John Obi Mikel, kendisine sosyal medya üzerinden yapılan ırkçı mesajlara tepki gösterirken, gözyaşlarını tutamadı. Ahmet Ağaoğlu ise Emre Belözoğlu'nun Obi Mikel'e ırkçı söylemlerde bulundu iddiasına açıklık getirdi.

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu John Obi Mikel, kendisine sosyal medya üzerinden atılan ırkçı mesajlara tepki gösterirken, gözyaşlarını tutamadı.

Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde BB Erzurumspor'u 5-0 yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Gözyaşlarını tutamadı

Mikel, “Ben ve ailem çok sayıda ırkçı mesaj aldık. Irkçılık yapan insanların hiçbir alanda yer almaması lazım. Bütün takım taraftarlarından destek mesajları da aldım. Yalnız olmadığımı gördüm. Çocuklarıma ırkçılık yapılması kabul edilemez. Çok sinirliyim” derken gözyaşlarını tutamadı.



''Aramızda ufak bir tartışma oldu''

Mikel ayrıca Emre Belözoğlu'nun kendisine ırkçı ifadeler kullanmadığını belirterek, “O anın sıcaklığıyla aramızda ufak bir tartışma oldu. Maçlarda yaşanan normal bir durum. Maç sonrasında herhangi bir tartışma olmadı” dedi.

''Emre ırkçı bir söylemde bulunmadı''

TRT Spor'a konuşan Ahmet Ağaoğlu ise "Maçtan Obi Mikel'in gözyaşları vardı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" şeklindeki soruyu yanıtlarken şu ifadeleri kullandı; "Irkçılık söylemleriyle gündeme gelmemiz, ülkemiz adına utanç verici bir durum. Obi Mikel'in kendisi de ifade etti. Bazı şeyleri birbirinden ayırmak lazım. Emre'nin (Belözoğlu) maç içinde o gerginlik yaşandığı zaman kendisine hakaret ettiğini ama ırkçı bir söylemde bulunmadığını söyledi. Bu saldırılar sosyal medya üzerinden yapıldı. Kulübümüz de bu hesapları tespit edip savcılığa suç duyurusunda bulundu. İnsanlık suçu bu. Kim olsa aynı tepkiyi gösterir. Bu insanlar bu ülkede misafirler. Bu şekilde dünyanın gündemine oturmamız hoş olmadı. Ülke imajı olarak çok iyi bir noktaya gelmiştik. Bir daha da bu tür şeylerin yaşanmaması en büyük temennimiz."