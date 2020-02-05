Feci haber Samsun'dan! Nehre atlayan kızını kurtarmak isteyen baba akıntıda kayboldu

SAMSUN'da nehre atlayarak intihar etmek isteyen 16 yaşındaki kızını kurtarmaya çalışan talihsiz baba, nehirde akıntıya kapılarak kayboldu.

Samsun'un Terme ilçesinde yaşanan olayda, 16 yaşındaki G.G isimli genç kız, erkek arkadaşıyla yaşadığı problemlerden dolayı köprüden nehre atlayarak intihar etmeye kalkıştı.

Kızının intihar etmeye kalkıştığını gören Gürsel G. kızını kurtarmak için nehre girdi. Köprüden atlayan kız ırmak kenarına tutunarak yardım beklerken, baba Gürsel G. ise suyun akıntısına kapılarak kayboldu.

Babayı arama çalışmaları başlatıldı

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve polis ekipleri tarafından G.G. mahsur kaldığı yerden kurtarılarak Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Gürsel G. için ise Samsun'dan gönderilen AFAD ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyeekipleri tarafından bölgede arama tarama çalışmalarına başlatıldı.

"Tüm imkanlar seferber edildi"

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, kayıp olan baba için AFAD ve itfaiye ekiplerinin seferber edildiğini belirterek, şunları anlattı: Yaşanan olayda Gürsel G. isimli vatandaşımız suyun akıntısına kapılarak kaybolmuştur. Yetkili ekiplerimiz tarafından tüm imkanlar seferber edildi.