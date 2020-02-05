HABER /  GÜNCEL

Feci haber Samsun'dan! Nehre atlayan kızını kurtarmak isteyen baba akıntıda kayboldu

SAMSUN'da nehre atlayarak intihar etmek isteyen 16 yaşındaki kızını kurtarmaya çalışan talihsiz baba, nehirde akıntıya kapılarak kayboldu.

Samsun'un Terme ilçesinde yaşanan olayda, 16 yaşındaki G.G isimli genç kız, erkek arkadaşıyla yaşadığı problemlerden dolayı köprüden nehre atlayarak intihar etmeye kalkıştı.

Kızının intihar etmeye kalkıştığını gören Gürsel G. kızını kurtarmak için nehre girdi. Köprüden atlayan kız ırmak kenarına tutunarak yardım beklerken, baba Gürsel G. ise suyun akıntısına kapılarak kayboldu.

Babayı arama çalışmaları başlatıldı

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve polis ekipleri tarafından G.G. mahsur kaldığı yerden kurtarılarak Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Gürsel G. için ise Samsun'dan gönderilen AFAD ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyeekipleri tarafından bölgede arama tarama çalışmalarına başlatıldı.

"Tüm imkanlar seferber edildi"

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, kayıp olan baba için AFAD ve itfaiye ekiplerinin seferber edildiğini belirterek, şunları anlattı: Yaşanan olayda Gürsel G. isimli vatandaşımız suyun akıntısına kapılarak kaybolmuştur. Yetkili ekiplerimiz tarafından tüm imkanlar seferber edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Van Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düştü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İbrahim Kalın uçakta Erdoğan'ın kendi çektiği fotoğrafını paylaştı dikkat çeken not
Yuto Nagatomo'dan herkesi şaşırtan jest
Erzurum Horosan'da halk otobüsü şarampole uçtu! Ölü ve yaralılar var
ABD Başkanı Donald Trump elini sıkmadı Pelosi konuşma metnini yırttı
Dolar 9 ayın en yüksek gün içi seviyelerinde! 5 Şubat Pazartesi dolar ne kadar?
8 ilde eğitime kar tatili! 5 Şubat Çarşamba kar tatili ilan edilen il ve ilçeler
ÖNCEKİ HABERLER
VEdat Muriç: Bu takım şampiyon olacak
Anadolu Efes CSKA'yı deplasmanda devirdi
İstanbul Ümraniye’de muştalı dehşet
Ekrem İmamoğlu'ndan laiklik mesajı! Defalarca gösterdi
Alper Potuk ve Yuto Nagatomo listede yok
Alara Bozbey kaç yaşında Ata Demirer'in sevgilisi kimdir?
Yorumlar 1 yorum