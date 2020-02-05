SON DAKİKA
Van'daki çığ faciasından kötü haberler geliyor. Belediye Başkanı 8 kişinin öldüğünü duyurdu, 20 kişi çığ altında Haberin devamı. Van'da ikinci çığ faciası! Arama ekiplerinin üzerine de çığ düştü! Çok sayıda ölü ve kayıp var ilk görüntüler geldi... Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL

Eminönü'ndeki tekneler balık-ekmek satabilecek! Tahliye kararı kaldırıldı

İBB'nin Eminönü'nde balık ekmek satan üç teknenin tahliye edilmesi talebine yapılan itirazı değerlendiren mahkeme heyeti, işletmeleri haklı bularak tahliye kararını kaldırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Galata Köprüsü ile Turyol İskelesi arasındaki bölgede 3 teknede faaliyet gösteren kiracılara ihtarname gönderdi. İhtarnamede, Temmuz 2007’de imzaladıkları kira sözleşmesinin 1 Kasım 2019 itibariyle sona erdiği kaydedilerek, iş yerlerinin tahliyesi istendi.

Bölgede 100 yıldır balık-ekmek sattıklarını belirten tekne sahipleri karara karşı dava açtı. Davanın görüldüğü İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi dün ikincisi yapılan duruşmada kararını verdi.

Süreçin başlaması ve en son karar

Hürriyet'in haberine göre, davacı tekne sahipleri adına yapılan savunmada, 1 yıllık kira bedelini ödemeye hazır oldukları kaydedilerek, tahliyenin durdurulması istendi. İBB avukatı ise davanın reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, tarafları dinledikten sonra kararın verdi. Mahkeme, tekne sahiplerinin davasını kabul etti. Mahkeme, tekne sahipleri ile İBB arasındaki ‘kiracılık’ ilişkisinin sürdüğüne hükmetti. İBB tarafı, bu karara 2 haftalık süre içinde istinaf mahkemesi nezdinde itiraz edebilecek.

"Hijyenik bir ortamda hizmet verilebilir"

Kararı değerlendiren Av. Mehmet Yıldırım, şöyle konuştu: Bu kararla mağduriyet giderildi. Artık balıkçılar ile İBB, bu bölgede daha düzenli ve hijyenik bir ortamda hizmet verilmesini sağlayabilir.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Beşiktaş'ta düğün gecesi tecavüze uğramıştı Kübra Cephe konuştu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Deniz Baykal'dan Mustafa Elitaş'a yalanlama! Neden böyle bir destek vereyim ki?
Emre Belözoğlu ırkçılık yaptı mı! Obi Mikel'in gözyaşları ve Ahmet Ağaoğlu açıklaması
İbrahim Kalın uçakta Erdoğan'ın kendi çektiği fotoğrafını paylaştı dikkat çeken not
Yuto Nagatomo'dan herkesi şaşırtan jest
Erzurum Horosan'da halk otobüsü şarampole uçtu! Ölü ve yaralılar var
ABD Başkanı Donald Trump elini sıkmadı Pelosi konuşma metnini yırttı
ÖNCEKİ HABERLER
Kırklarelispor taraftarları stat önünde sabahladı
İstanbul’da taksiciler ortalığı savaş alanına çevirdi! Çok sayıda kişi gözaltında
Cemal Can Canseven kimdir aslen nereli yaşı kaç 2020 Survivor kadrosunda
Feci haber Samsun'dan! Nehre atlayan kızını kurtarmak isteyen baba akıntıda kayboldu
Vedat Muriç: Bu takım şampiyon olacak
Bekçi maaşları kaç para oldu en düşük bekçi maaşı 2020
Yorumlar 7 yorum