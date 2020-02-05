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İspanyollardan bomba Arda Turan iddiası

İspanyol basını Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesini fesheden ve kulüpsüz kalan Arda Turan'ın Dembele'nin yokluğunda Barcelona'ya döneceğini yazdı.

La Liga ekiplerinden Barcelona'da Dembele şoku yaşanırken İspanyol medyasından Arda Turan'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Dembele'nin yerine Arda
Barcelona'da idmanda bir kez daha sakatlanan Fransız yıldız futbolcu Ousmane Dembele'nin sezonu büyük ölçüde kapattığı bildirildi. Barcelona, sakatlanan Ousmane Dembele'nin yerine sözleşmesi sezon sonuna kadar devam eden Arda Turan'ı çağırabilir.

"Barcelona'da Arda Turan zamanı geldi''
Dembele'nin sakatlığının ardından Sport Muhabiri Albert Roge, "Barcelona'da Arda Turan zamanı geldi.'' şeklinde bir paylaşımda bulunarak deneyimli futbolcunun kadroya geri dönebileceğini bildirdi.

Barcelona'nın 125 milyon euroya kadrosuna kattığı Ousmane Dembele, 10. kez sakatlık geçirdi ve sezonu kapattı.

Mustafa Cengiz veto etmişti
Bilindiği üzere Fatih Terim Arda Turan'ın Galatasaray'a geri dönmesini istemişti ancak başkan Mustafa Cengiz, milli futbolcuyu veto etmişti.

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