Yeni Gelin dizisinin yıldızı Şilan Makal futbolcu Şener Özbayraklı ile nişanlandı

Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülenen Şilan Makal, şu ifadeleri kullanmıştı:

Yoğun, yorucu fakat bir o kadar da keyifli bir süreçten geçiyorum. Bugün çok şükür en önemli olan şeylerden birisi olan gelinliğimi satın aldım. Artık gelinlik tamam. Şimdi de gelinliğim için ayakkabı bakmaya başlayacağım.