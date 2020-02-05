Yeni Gelin dizisinin yıldızı Şilan Makal futbolcu Şener Özbayraklı ile nişanlandı
Yeni Gelin dizisiyle yıldızı parlayan Şilan Makal, futbolcu sevgilisi Şener Özbayraklı ile hayatını birleştirme yolunda ilk adımı attı.
Bir dönem Show Tv ekranlarında ilgiyle izlenen Yeni Gelin dizisinde rol alan Şilan Makal, futbolcu sevgilisi Şener Özbayraklı ile nişanlandı. Futbolcu Şener ile evlilik yolunda ilk adımı atan Şilan, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
Nişanlanan çiftten Makal, nişan töreninden bu kareyi kalp emojisi ile sosyal medya hesabından yayımladı. Makal'ın takipçileri, nişanlanan çifte, "Mutluluklar" ve "Tebrikler" şeklinde yorumlar yaptı.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülenen Şilan Makal, şu ifadeleri kullanmıştı:
Yoğun, yorucu fakat bir o kadar da keyifli bir süreçten geçiyorum. Bugün çok şükür en önemli olan şeylerden birisi olan gelinliğimi satın aldım. Artık gelinlik tamam. Şimdi de gelinliğim için ayakkabı bakmaya başlayacağım.
Peki, Şilan Makal kimdir?
Şilan Makal, 1993 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde tamamladı.