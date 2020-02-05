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Van Bahçesaray çığ faciasında ölenlerin isimleri! 2 kişi hala yok

VAN- Bahçesaray karayolunda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin ise yaralı kurtarıldığı çığda kayıp olduğu tahmin edilen 2 kişi için, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama kurtarma çalışması yeniden başlatıldı.

Van- Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında dün saat 17.00 sıralarında iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, karayolunda yol açma çalışmaları için küreme yaparken, çığ düştü. İş makinesi kısmen kar altında kalırken, arkasında bulunan minibüs ise yamaçtan kopan tonlarca karın altında kaldı.

İş makinesi operatörü Bahattin Karagülle kendi imkanlarıyla kurtulup, yetkililere haber verdi. Bunun üzerine bölgeye UMKE, AFAD, Karayolları ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Saat 21.00 sıralarında ulaşılan minibüste 7 kişi kurtarıldı, 5 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Minibüste bulunduğu tahmin edilen 2 kişi ise bulunamadı. Aramalara dün gece yarısı ara verildi.

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgede arama kurtarma çalışması yeniden başlatıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, ölen 5 kişinin cenazelerinin ise yapılacak otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edileceği ifade edildi.

Çığ felaketinde yaralıların isimleri şöyle: 

Minibüstekiler: Sadık Türkeş, Fethi Turan, Nezih Turan, Adalet Turan, Mehmet Yaralı, Veysel Atlan ve kepçe operatörü Bahattin Karagülle. 

Bahçesaray'daki çığ felaketinde ölenlerin kimlikleri ise şöyle:

Saadet Tosun, Mehteber Alav, Veysel Atlan, Emin Takmaz ve  Emirhan Kaymaz.

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