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Arsenal'den Orkun Kökçü'ye kanca

İngiltere Premier League ekiplerinden Arsenal'in Orkun Kökçü'yü sezon sonu renklerine katmak istediği iddia edildi.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, Türkiye 21 Yaşaltı Takımının formasını da giyen Feyenoord'lu Orkun Kökçü için Arsenal takipte. Topçular, 18 aydır izlediği oyuncuyu yazın renklerine katmak için harekete geçecek.

15 milyon Pound
Arsenal, 19 yaşında olmasına karşın Feyenoord kadrosunun vazgeçilmezlerinden biri haline gelen ve 2023 yılına kadar Hollanda ekibiyle sözleşmesi olan oyuncu için 15 milyon Pound teklif edecek.

Euro 2020 kadrosunda olması bekleniyor
Arsenal'in tek endişesi ise Türkiye'nin Euro 2020 kadrosunda olması beklenen genç orta saha oyuncusunun turnuva sonrası ezeli rakipleri tarafının gündemine gelmesi.

İspanyollar da peşinde
Arsenal, bunun için bazı İspanyol ekiplerinin de takibinde olduğu oyuncuyu, turnuva öncesi kadrosuna katmaya çalışacak. Orkun bu sezon Feyenoord formasıyla 29 resmi maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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