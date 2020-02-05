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Netflix karar verdi! Türkiye için ücretsiz deneme sürümünü kaldırdı

Popüler dizi ve film platformu Netflix, Türkiye için '30 Gün Ücretsiz Deneme'yi kaldırdı.

Netflix'ten henüz resmi bir açıklama gelmemekle beraber, platforma giriş yapıldığında '30 Gün Ücretsiz Deneme' ibaresi adı altında sunulan paketin artık yer almadığı görülüyor.

"Ücretsiz deneme sunulmamaktadır" yazısı

Destek makalesine giriş yapıldığında sayfada şu yazı mevcut;

Şu anda ülkenizde ücretsiz deneme sunulmamaktadır. Yeni üyeliğinizi başlatmak için Netflix.com adresine gidin, size en uygun planı ve ödeme seçeneğini seçin, e-posta adresinizi girin, bir parola belirleyin ve izlemeye başlayın.

Netflix üyeleri, dizi ve film kataloğunun tamamına anında erişebilir. Yayın planları, cihazlar ve daha fazlasına ilişkin bilgiler Netflix nedir? başlıklı sayfada bulunabilir. 

Netflix üyeliğinizi başlattıktan sonra üyeliğinizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

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