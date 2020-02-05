Apple Corona virüsü sonrası ofislerini kapatma kararı aldı

ABD merkezli teknoloji firması Apple, Corona virüs nedeniyle Çin'de bulunan 42 mağazasını geçici olarak kapatacağını duyurdu.

Çin’de yeni tip Corona virüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle 425 kişi hayatını kaybetti.

20 binden fazla kişiyi etkileyen virüs nedeniyle Apple Çin'deki 42 mağazasını geçici olarak kapatacağını açıkladı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Apple'ın en çok gelir sağladığı 3'üncü pazar olan Çin'deki Apple mağazaları 9 Şubat'a kadar kapalı kalacak.

Apple'ın bu yılın ilk yarısında iPhone üretimini yüzde 10 artırma planı Çin'deki Corona virüsü salgını nedeniyle sekteye uğrayabilir.

2020'nin ilk yarısına kadar 80 milyon İphone üretimi istendi

Nikkei Asian Review'de geçtiğimiz günlerde yer alan haberde, şirketin birçoğu Çin'de üretim merkezlerine sahip olan tedarikçilerinden 2020'nin ilk yarısında 80 milyona kadar iPhone üretmelerini istediği belirtildi.

Apple, 65 milyon adede kadar eski iPhone ve 15 milyon adede kadar yeni indirimli model siparişi almış ve bunu Mart ayında açıklamayı planlıyordu.