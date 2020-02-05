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Erdoğan'dan son dakika Suriye açıklaması: Gereğini yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, AK Parti grup toplantısında son dakika açıklamalar... Erdoğan, "Rejim şubat ayı içinde geri çekilmezse, Türkiye bu işi bizzat yapmak durumunda kalacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor...

Erdoğan, Esad rejiminin İdlib'de askerlerimize yönelik saldırısıyla ilgili, "Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır" diye konuştu.

ABD-İsrail planıyla ilgili ise "Bu bir barış değil, ilhak planıdır." dedi.

Esad rejimine "Geri çekilin, yoksa bizzat biz yaparız." çağrısı yapan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Adana Mutabakatı var. Gereğini yapacağız"

Türkiye'nin Suriye'deki varlığı basit çıkar hesapları sonucu ortaya çıkmadı. Bu millet mazluma sırtını çevirmemiştir, çevirmeyecektir. Elimizde kapı gibi Adana Mutabakatı var. Gereğini yapacağız. Suriye hükümetiyle 1998 yılında imzaladığımız Adana Mutabakatı, Türkiye'ye gerektiğinde Suriye topraklarında operasyon yürütme hakkını tanıyor.  

"Türkiye'nin Suriye'de ne işi var" sorusu

-Bu saldırı Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır. Türk askerinin kanının aktığı yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz. Her kim 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' diye soruyorsa ya gafildir ya da bu ülkenin hasmıdır.

Rejim geri çekilmezse, Türkiye bu işi bizzat yapmak durumunda kalacaktır. 

İdlib'den kaçanlar 

-İdlib'den kontrolümüz altındaki bölgelere ve sınırlarımıza doğru hareket eden kişi sayısı 1 milyona yaklaştı. Kimsenin bu yükü omuzlarımıza yüklemeye hakkı yok. 

Esad rejimine mühlet verdi

Putin'le görüşmemde rejimin Soçi mutabakatına uygun bölgeye çekilmesini istedim. Rejim şubat ayı içinde geri çekilmezse, Türkiye bu işi bizzat yapmak durumunda kalacaktır. Madem İdlib bölgesindeki askerlerimizin güvenliği sağlanamıyor, öyleyse bunu bizzat yapma hakkımıza kimse itiraz edemez.

Bunun için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurları ihtiyaç duyduğumuz her an serbestçe hareket edecekler, gerektiğinde operasyon yürüteceklerdir. 

Türkiye'nin yol haritası

Barış Pınarı Harekatını sağ-sol ve alt istikamette yürütmekte tereddüt etmeyeceğiz. Türkiye'nin Suriye'deki güvenlik ihtiyaçları karşılanana kadar İdlib'de ve diğer harekat bölgelerinde izleyeceği yeni yol işte bu şekildedir. Suriye'de en çok bulunma hakkı olan, Adana Mutabakatı ile Türkiye'dir. Türkiye'nin ilanihaye Suriye'de kalma niyeti yoktur. Ne zaman terör örgütlerinden temizlenir, o zaman işimiz biter. 

ABD-İsrail planı

Bu bir barış değil, ilhak planıdır. Kudüs davasına sahip çıkıyoruz. Tarihimizin gereği neyse yaptık ve yapacağız. Şu anda yapılmak istenen Filistin topraklarını İsrail topraklarına çevirmektir. Filistinli kardeşlerimizin razı olmadığı bir plana asla destek vermeyeceğiz.

Maalesef ABD gerek şahsıma gerek istihbarat başkanıma tehditler sallıyor. Ne yaparsanız yapın, bunu başaramayacaksınız. 

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