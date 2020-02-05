Galatasaray Sörloth’u elinden kaçırmış

Galatasaray'a Sörloth'un 2 yıl önce Elmander tarafından önerildiği ancak maddi sıkıntı nedeniyle Sarı-Kırmızılılar'ın bu transferi gerçekleştiremediği ortaya çıktı.

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Alexander Sörloth'un 2018 yılında Galatasaray'ın radarına girdiği öğrenildi.

Norveçli futbolcunun Elmander tarafından Galatasaray'a önerildiği ve o dönemde transferinin bitme aşamasına geldiği ortaya çıktı. Ancak Galatasaray'ın maddi anlamda sıkıntı yaşaması nedeniyle bu transferin rafa kaldırıldığı belirlendi.

Büyük pişmanlık

Sarı-Kırmızılılar'a transferi gerçekleşmeyen genç futbolcu daha sonra C.Palace'den Belçika temsilcisi Gent'e kiralandı. Milliyet'in haberine göre yönetimin bu nedenle Sörloth'un transfer edilmemesinden dolayı şimdi büyük bir pişmanlık içersinde olduğu öğrenildi