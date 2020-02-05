HABER /  SPOR

Fenerbahçe Steven Caulker ile söz kesti

Fenerbahçe, sezon sonunda Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan İngiliz stoper Steven Caulker ile el sıkıştı.

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de UEFA ile yapılan FFP gereği bonservis bedeli olmayan kaliteli oyuncular öncelikli olacak.

Caulker için söz kesildi
Sezon sonunda Alanyaspor ile olan sözleşmesi sona erecek olan İngiliz stoper Caulker'in menajerinin Fenerbahçe ile söz kestiği iddia ediliyor. Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirirse Falette'nin takımda kalmasıyla stoper transferini büyük ihtimalle kapatmış olacak.



1 kez milli oldu
28 yaşında ve 1.91 boyundaki Caulker 1 kez İngiltere Milli Takım formasını da giymiş bir oyuncu. Bu sezon 15 lig maçında forma giyen İngiliz stoper bu maçların 14'üne ilk 11'de çıktı. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler yaz ayı transfer döneminde kadroyu en kısa şekilde güçlendirmeyi planlıyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İdlib'te korkutan tablo! Türk askeri ile rejim güçleri arasında 1 kilometre kaldı
Erdoğan'dan son dakika Suriye açıklaması: Gereğini yapacağız
İspanyollardan bomba Arda Turan iddiası
Van Bahçesaray çığ faciasında ölenlerin isimleri! 2 kişi hala yok
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Elazığ tepkisi! Namussuzlar
Eminönü'ndeki tekneler balık-ekmek satabilecek! Tahliye kararı kaldırıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Instagram yaptığı duyuruyla yeni güncellemenin yüklenmesini tavsiye etti
Kadir İnanır açıkladı siyasete mi atılıyor?
Adalet Bakanı Gül'den son dakika ceza infaz açıklaması
Feghouli klasiği! Terim'in en büyük kozu oldu
Ölümcül virüs vakası iki ülkede daha tespit edildi! Korkunç ölüm rakamları
Kurban Bayramı 2020 ne zaman başlıyor arefe hangi gün?
Yorumlar