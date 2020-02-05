Tecavüzden koronavirüs yalanı ile kurtuldu

ÇİN 'in Vuhan kentine 3 saat mesafede olan Jingshan şehrinde bir kadın evine giren bir kişinin tecavüz girişiminden koronavirüs tehdidiyle kurtuldu.

Koronavirüsün çıkış yeri Çin'in Vuhan kenti yakınlarında bir kadın evine zorla giren bir kişinin tecavüzünden kendisine koronavirüsün bulaştığını söyleyerek kurtulurken, sapık teslim oldu. Evde yalnız olan kadının yatak odasına giren 25 yaşındaki Xiao, bir eliyle kadının ağzını kapatırken diğer eliyle boynunu sıktı. Çinli sapık, kadını iterek tecavüz etmeye çalıştı.

Virüs kaptım diyerek kurtuldu

Kadın o sırada "Vuhan'dan yeni geldim. Koronavirüs kaptım. Bu yüzden evde yalnızım ve kendimi karantina altına aldım." dedi.

Korkup kaçtı

Bunun üzerine suçlu korktu ve kaçtı. Giderken, kadının parasını çaldı. ​Yi, polise gidip şikayette bulunsa da polis bölgedeki herkesin virüsten korunmak için maske takması nedeniyle saldırganı bulmakta zorlandı.

Gözaltında tutuluyor

Cuma günü yaşanan olayın ardından pazartesi günü saldırgan polise giderek, suçunu itiraf etti. Xiao hırsızlık ve tecavüz girişiminden suçlu bulundu. Saldırgan şu anda gözaltında tutuluyor.