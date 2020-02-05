Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama! AB’nin her menfi adımına karşı...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetleriyle ilgili son dakika açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ülkeleri büyükelçileri toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetleri hakkında ‘Kıbrıs Türklerinin varlığının inkarı sürerse AB’nin her menfi adımına karşı biz de adım atacağız’ ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Hepimiz zarar görürüz

Terörle mücadelede zafiyete uğradığımız zaman hepimiz zarar görürüz.

Türkiyesiz bir Avrupa Birliği eksik kalacaktır

AB katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vakti geldi. AB küresel aktör olmak istiyorsa Türkiye'den daha çok faydalanması gerekiyor. Türkiyesiz bir Avrupa Birliği eksik kalacaktır