HABER /  POLİTİKA

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama! AB’nin her menfi adımına karşı...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetleriyle ilgili son dakika açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ülkeleri büyükelçileri toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetleri hakkında ‘Kıbrıs Türklerinin varlığının inkarı sürerse AB’nin her menfi adımına karşı biz de adım atacağız’ ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Hepimiz zarar görürüz

Terörle mücadelede zafiyete uğradığımız zaman hepimiz zarar görürüz.

Türkiyesiz bir Avrupa Birliği eksik kalacaktır

AB katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vakti geldi. AB küresel aktör olmak istiyorsa Türkiye'den daha çok faydalanması gerekiyor. Türkiyesiz bir Avrupa Birliği eksik kalacaktır

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
SONAR'ın Kanal İstanbul anketi dikkat çekti! Bakın vatandaş projeye ne diyor!
İdlib'te korkutan tablo! Türk askeri ile rejim güçleri arasında 1 kilometre kaldı
Erdoğan'dan son dakika Suriye açıklaması: Gereğini yapacağız
İspanyollardan bomba Arda Turan iddiası
Van Bahçesaray çığ faciasında ölenlerin isimleri! 2 kişi hala yok
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Elazığ tepkisi! Namussuzlar
ÖNCEKİ HABERLER
Televizyonlara çıkan sahte profesöre hapis ve rekor para cezası
Galatasaray Sörloth’u elinden kaçırmış
Tecavüzden koronavirüs yalanı ile kurtuldu
Fenerbahçe Steven Caulker ile söz kesti
Instagram yaptığı duyuruyla yeni güncellemenin yüklenmesini tavsiye etti
Cemal Can Canseven kimdir aslen nereli yaşı kaç 2020 Survivor kadrosunda
Yorumlar