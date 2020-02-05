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SONAR'ın Kanal İstanbul anketi dikkat çekti! Bakın vatandaş projeye ne diyor!

Elazığ depremin ardından geri plana düşen Kanal İstanbul tartışması yeniden gündeme gelmeye başladı. Ünlü kamuoyu araştırma şirketi SONAR, Kanal İstanbul ile ilgili vatandaşın nabzını tuttu.

Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İBB Başkanı arasında polemik konusu gelen Kanal İstanbul ilgili son anket SONAR'dan geldi. Araştırmaya göre; vatandaşın yüzde 53.7'si Kanal İstanbul projesinin yapılmaması gerektiğini düşünüyor.

SONAR’ın yaptığı araştırma, 27 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanarak İstanbul’da nüfusu en yüksek olan 30 ilçede, 2069 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapıldı.

Yüzde 39'un proje hakkında hiçbir bilgisi yok

"Kanal İstanbul projesi hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz" sorusuna ankete katılanların yanıtı şöyle oldu:

Yüzde 39 "hiçbir bilgim yok"

“Sizce Kanal İstanbul projesi yapılmalı mı yapılmamalı mıdır?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

-Yüzde 53.7 "Yapılmamalıdır"

-Yüzde 35.9 "Yapılmalıdır"

-Yüzde 10.4 "Fikrim yok/Cevap yok"

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