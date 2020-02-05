Galatasaray'dan Yunan ekibi Olympiakos'a transfer olan Emre Mor'un sözleşmesinde şartlı opsiyon olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray, sezon başında Celta Vigo’dan kiraladığı Emre Mor’u devre arasında Olympiakos’a göndermişti. Yunan ekibinin Emre ile yaptığı sözleşmede şartlı satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi.

Maçların yarısında oynama şartı

Emre Mor, Yunan ekibinde yarım devrede maçların yarısında oynama şansı yakalarsa 8 milyon euro karşılığında bonservisi mecburen alınacak.

''Hiçbir zaman öz eleştiri yapmaktan kaçınmadım''

Galatasaray'dan ayrılan Emre Mor, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımlamıştı. Genç futbolcu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Herkesin büyük beklentileriyle buraya geldiğimin farkındayım. Ben de ülkemin en başarılı kulübünün formasını giymek, en iyi taraftarı önünde oynamak için çok heyecanlıydım. Hiçbir zaman öz eleştiri yapmaktan kaçınmadım. Sizlere her zaman doğruyu söyledim.

''Hayal kırıklığı''

Bekleneni karşılayamamak en başta beni çok üzüyor. Bu konuda, her zaman en iyisini vermek için çalıştığımdan emin olabilirsiniz. Buradan bu şekilde ayrılmak benim için de hayal kırıklığı ancak son durum bu. Bu kısa sürede yaşadığım duygular, hem statta hem sosyal medyada verdiğiniz sonsuz destek için büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. Umuyorum sezon sonunda yine, yeniden şampiyonluk sevinci yaşıyor olursunuz. Sizler için en iyisini diliyorum."