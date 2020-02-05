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Al Hilal'den Radamel Falcao için çılgın teklif

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen Al Hilal'in Radamel Falcao için kesenin ağzını açtı.

Sezon başında büyük uğraşlar sonucu Monaco'dan transfer edilen ancak sakatlıklar nedeniyle sezonun ilk yarısında bir çok maç kaçıran Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao için çılgın bir teklif geldi.

Gomis'in yerine Falcao
Gomis ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen Al Hilal'in, bu boşluğu Falcao ile doldurmayı düşündüğü iddia edildi.

12 Milyon Euro
Suudi Arabistan ekibinin bu transfer için 12 milyon Euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi.

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