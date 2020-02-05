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Şilan Makal kimdir aslen nereli Şener Özbayraklı'nın sevgilisi yaşı kaç?

Futbolcu Şener Özbayraklı ile uzun zamandır birlikte olan oyuncu Şilan Makal evlilik kararı aldıklarını açıkladı. Aslen Artvinli olan güzel oyuncu Şilan Makal 27 yaşında. Bir moda yarışması ile ünlenen Şilan, 2015 yılından beri futbolcu Şener Özbayraklı ile birlikte.

Uzun zamandır birlikte olan oyuncu Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı, evlilik kararı aldığı öğrenildi. Evlilik haberi ardından Şilan Makal’ın hayatına dair bilgiler de bir kez daha gündeme geldi. Peki, Şener Özbayraklı'nın sevgilisi Şilan Makal kimdir?

ŞİLAN MAKAL KİMDİR: Adını katıldığı moda yarışmasıyla duyuran Şilan Makal, 2013 yılında dünyaya geldi.

Aslen Artvin-Borçkalı. Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde tamamladı. Oyuncu olmak için Tuğçe Yıldırım’dan Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi alan Tuğçe Makal, Murat Dalkılıç'ın, 'Aşınayız' isimli parçasının klibinde oynadıktan sonra Show Tv’de yayınlanan; başrolü Jessica May Drociunas ve Tolga Mendi’nin paylaştığı Yeni Gelin dizisinin kadrosuna dahil oldu.


Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı ile 2015 yılından bu yana birlikte.

 

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