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Twitter'a yapılan korsan saldırıda kullanıcı bilgilerinin çalınması girişimi oldu

Sosyal medya devi Twitter'dan yapılan açıklamada, korsan saldırıda kullanıcıların bilgilerini çalma girişiminde bulunuldu. Twitter, girişimin kısa sürede tespit edilerek engellendiği bildirildi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, devlet destekli olduğu tahmin edilen bilgisayar korsanlarının sahte hesaplarla kullanıcı bilgilerini ele geçirmeye çalıştığını açıkladı.

Korsanların IP adresleri İran, İsrail ve Malezya menşeli

Twitter tarafından yapılan yazılı açıklamada, kullanıcıların telefon bilgilerine ulaşmaya çalışan bilgisayar korsanlarının; İran, İsrail ve Malezya'daki İnternet Protokolü (IP) adreslerini kullandıklarının tespit edildiği bildirildi.

Girişimin Twitter çalışanları tarafından kısa sürede tespit edildiği belirtilen açıklamada, bilgisayar korsanları tarafından kullanılan söz konusu hesapların askıya alındığı ifade edildi.

Açıklamada, kimlik bilgilerinin çalınıp çalınmadığını veya bilgileri çalınan kullanıcıların sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

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