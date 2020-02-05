Van Bahçesaray'daki çığ faciasının şok görüntüleri! Şehitler de var
VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Ölü sayısı hızla arttı ve korkunç rakamlara çıktı.
TÜRKİYE çığ felaketi ile sarsıldı. Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsten olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Kurtarma ekipleri, askerler ve sivil vatandaşlar çığ altında kaldı. Çığ faciasında 50'den fazla kişinin kar altında olduğu bildirildi. Kurtarma çalışmaları ile 25 kişi çıkarıldı.
Bahçesaray'dan arka arkaya gelen son dakika haberleri ise kahredici oldu. Kısa sürede ölü sayısı 25'in üstüne çıktı... 8 jandarma ile 3 korucu da şehitler arasında yer alıyor. Bir askerin olay yerinden yansıyan görüntüsü Türkiye'nin hissettiği acının tarifi oldu.
Çığ altında kalan isimler arasında Van AFAD Bölge müdürü Osman Uçar ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Van eski Milletvekili Gülşen Orhan da bulunuyordu. Osman Uçar ile Gülşen Orhan çığ altında yaralı olarak çıkarıldı. İşte çığın düştüğü bölgeden gelen şok görüntüler: