Van Bahçesaray'daki çığ faciasının şok görüntüleri! Şehitler de var

Bahçesaray'dan arka arkaya gelen son dakika haberleri ise kahredici oldu. Kısa sürede ölü sayısı 25'in üstüne çıktı... 8 jandarma ile 3 korucu da şehitler arasında yer alıyor. Bir askerin olay yerinden yansıyan görüntüsü Türkiye'nin hissettiği acının tarifi oldu.