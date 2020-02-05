Kırklarelispor Fenerbahçe maçı canlı anlatım

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında bugün TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi GMG Kırklarelispor'a konuk olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sırasıyla Tarsus İdman Yurdu, İstanbulspor ve Hes Kablo Kayserispor'u eleyerek çeyrek finale gelen Fenerbahçe, Kırklareli'den İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak.

52- GOOOLL!!! Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'in golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Deniz Türüç, Miha Zajc, Mevlüt Erdinç arasındaki üçlü paslaşma sonucunda ceza alanında topla buluşan Mevlüt Erdinç, dengesi bozulmak üzereyken sol çaprazdan yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı İbrahim Demir'in solundan ağlarla buluşturuyor. Miha Zajc golde asisti yapan oyuncu oluyor.

48- Ceza sahası yakınında yaşanan ikili mücadele sırasında Ferdi Kadıoğlu, Mert Sinan Pekesen'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

46- Hakem Atilla Karaoğlan ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya ev sahibi Kırklarelispor başlıyor.

45- hakem ilk yarının son düdüğünü çalıyor.

43- GOOOLL!!! Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'in golü ile maçta öne geçiyor. Garry Rodrigues golde asisti yapan oyuncu oluyor.

38- Adil Rami'nin ceza sahası dışında uzak bir mesafeden kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıkıyor.

36- Yüksel Şişman'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Enis Çeliksu'nun ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top kalenin yanından auta çıkıyor.

34- Deniz Türüç penaltıyı kaçırıyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Deniz Türüç'ün, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıkıyor.

33- Fenerbahçe penaltı kazanıyor. Enis Çeliksu'nun ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösteriyor.

27- Sağ kanattan kazanılan korneri Mehmet Ekici paslaşarak kullanıyor. Ardından Mauricio Isla'nın ceza alanına gönderdiği ortasında top ters taraftan taca kadar gidiyor.

23- Mevlüt Erdinç'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun sağ çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan İbrahim Demir topu uzaklaştırmayı başarıyor. Pozisyonun devamında Mauricio Isla'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Mehmet Ekici'nin hafif sağ çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta top kalenin yanından az farkla auta gidiyor.

20- Karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle geçildi.

14- Mert Sinan Pekesen'in sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

12- GMG Kırklarelispor yarı sahasında yaşanan ikili mücadele sırasında Hacı Ömer Doğru, Tolgay Arslan'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

10- Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Serkan Sözmen'in ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Emre Keleşoğlu için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

7- Deniz Türüç'ün uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşu kaleci İbrahim Demir, güçlükle çıkarmayı başardı.

5- Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Mert Sinan Pekesen için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.



3- Garry Rodrigues'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

1- Hakem Atilla Karaoğlan maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye konuk Fenerbahçe başlıyor.

MAÇ BAŞLADI

İlk 11'ler

Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut, İbrahim Sürgülü, Müslüm, Serkan, Emre, Enis, Yüksel, Caner, Mert, Hacı Ömer

Fenerbahçe: Harun, Isla, Rami, Jailson, Deniz Türüç, Mehmet, Tolgay, Ferdi, Rodrigues, Zajc, Mevlüt Erdinç.





Luiz Gustavo cezalı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, bu maçta Süper Lig'de az forma şansı bulan oyuncularını oynatması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım ile kırmızı kart cezalısı Luiz Gustavo, bu karşılaşmada oynayamayacak.

Kupanın sürpriz takımı

Bu sezon kupanın sürpriz takımı GMG Kırklarelispor ise Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i elemeyi başardı.





Stadın önünde sabahladılar

Karşılaşmanın oynanacağı Atatürk Stadı'nın kapasitesinin 3 bin 750 olması ve kapasitenin üzerinde seyircinin içeriye alınmayacağı duyumları üzerine harekete geçen bazı taraftarlar, evlerinden getirdikleri battaniye ve kartonlar üzerinde sabaha kadar bekledi.





01.30'da stat önüne geldiler

Taraftarlar stada girebilmek için bekleyişlerini sürdürüyor. GMG Kırklarelispor taraftarlarından Serkan Ayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi maça tanıklık edebilmek için saat 01.30'da stat önüne geldiğini söyledi.