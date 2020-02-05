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GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı öncesinde gerginlik

GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final ilk maçında GMG Kırklarelispor, bugün Fenerbahçe'yi konuk etti.

Atatürk Stadı'nda saat 14.30'da oynanacak mücadele öncesinde taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. 3 bin 750 kişi kapasiteli statta tribünlerin dolması ile stat dışında kalan taraftarlar, içeri girmek istedi. Ancak stat kapılarında görevli polisler, taraftarlara izin vermeyince iki taraf arasında gerginlik yaşandı. Gerginliği diğer polisler araya girerek önledi.

3 bin 750 kişilik stada 15 bine yakın bilet satıldığını iddia eden taraftarlar, Kırklarelispor yönetimine tepki gösterdi. Şehir ve takım olarak bu maç öncesinde sınıfta kaldıklarını dile getiren taraftarlar, Medipol Başakşehir maçında böyle bir şey yaşanmadığını ifade ettiler.

Fenerbahçe maçı öncesinde stat çevresinde güvenlik koridorları olmadığını dile getiren taraftarlar, ''Çocuklarımız bu maçı izlesinler diye okullarına gitmediler ama biz daha stada bile giremiyoruz. Bu çocuklar yarın bir gün bunu yaşadıkları için Kırklarelispor maçına da gelmeyecekler. Bilet aldık ama maçı izleyemedi. Bu maçı gidip televizyonda izleyeceğiz. Kırklarelispor'a destek olduk diyeceğiz'' şeklinde konuştular.

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