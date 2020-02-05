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Zehra Zümrüt Selçuk'tan şaşırtan asgari ücret açıklaması!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler BakanI Zehra Zümrüt Selçuk herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı. Selçuk, asgari ücretin satın alma gücüne göre Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesinden daha iyi olduğunu söyledi.

Zehra Zümrüt Selçuk, Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 2020 yılının ilk yarısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret verilerini değerlendirdi

Asgari ücretin 2020 yılı için brüt 2 bin 943, net 2 bin 324 lira olarak belirlendiklerini anımsatan Selçuk, Türkiye'deki asgari ücretin birçok AB üyesi ülkeye göre daha iyi durumda olduğunu belirtti.

Türkiye, Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke

Bu durumu Eurostat'ın açıkladığı verilerin de teyit ettiğini belirten Selçuk, "2019 yılında net 2 bin 20 lira olan asgari ücreti, 2020 yılında yüzde 15 artış yaparak net 2 bin 324 liraya yükselttik. Böylece, enflasyonun yaklaşık 3 puan üzerinde sağlanan artış ile Avrupa'da asgari ücreti geçen yıla göre en fazla yükselten ikinci ülke olduk." dedi.

Türkiye birçok avrupa ülkesini geride bıraktı

Bakan Selçuk, "Türkiye, 2020 itibarıyla uygulanan asgari ücretin satın alma gücü paritesine göre İspanya, Yunanistan, Portekiz, Sırbistan ve Bulgaristan'ın da aralarında olduğu birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Asgari ücretin satın alma gücü paritesine göre karşılaştırmasına baktığımızda AB'ye üye 27 ülke arasında 2015 yılında 15'inci sırada, 2019 yılında 10'uncu sıradayken bu yıl ülkemiz 8'inci sıraya yükselmiş durumda." dedi.

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