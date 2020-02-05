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Erdoğan tarih verip duyurdu: Yerli uçağımızı hangardan çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma sanayii ile ilgili son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Yerli uçağımızı 2023'te hangardan çıkaracağız. F-35'i bize vermemekle tehdit edenlere en iyi cevap bu olacak." diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'nde kritik açıklamalar yaptı. 

"İnşallah kısa sürede uçak gemimizi de yapacağız." diyen Erdoğan, "Tasarımından üretimine her aşamada yerli olacak savaş uçağımızı 2023'te hangardan çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'nın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Savunma sanayii

-Türkiye, Suriye ve Libya'da doğrudan mücadele veren bir ülkedir. Elde ettiğimiz başarılarda savunma sanayi teknolojilerinde geldiğimiz yerin büyük katkısı vardır. ​Suriye ve Libya'da karşılaştığımız durum, füze savunma sistemlerine daha fazla önem vermemiz gerektiğini gösterdi. Bugün dünyanın en büyük savunma şirketleri listesinde 5 firma ile temsil ediliyoruz. Yerlilik ve millilik özellikle savunma sanayiinde olmazsa olmazdır.

Savunma sanayinde son 17 yılda yaptığımız hamlelerle yerlilik ve millilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıkmış durumda.

"HİSAR-A Füze Sistemi'ni Suriye sınırına yerleştireceğiz"

-(HİSAR-A Füze Sistemi) Bu sistemi mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidermiş olacağız.

-Bozdoğan füzemizi en kısa sürede envantere alacağız.

-Türkiye'yi F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı, kendi milli savaş uçağımızla vereceğiz.

-Tasarımından üretimine her aşamada yerli olacak savaş uçağımızı inşallah 2023'te hangardan çıkaracağız.

-Dünyada sözü geçen bir ülke haline geldik. Askeri olarak ayak bastığımız her yerde dengeleri değiştiriyoruz.

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