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Fenerbahçe kupada Kırklarelispor'u farklı geçti

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi GMG Kırklarelispor'u 3-0 yendi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında GMG Kırklarelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

İlk yarıda tek gol
İlk yarıda Deniz Türüç'ün ayağından penaltı kaçıran Fenerbahçe devrenin bitimine 2 dakika kala golü buldu. Miha Zajc'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda İbrahim Demir topu çeldi. Dönen topa Garry Rodrigues dokunurken, sonrasında arkadan gelen Mevlüt Erdinç kale önünde gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.



İkinci yarıda peş peşe goller
Fenerbahçe maçın ikinci yarısında bulduğu üst üste gollerle farkı açtı. 52'de Mevlüt Erdinç, 57. dakikada ise İbrahim Sürgülü'nün kendi kalesine attığı golle sarı-lacivertliler 3 farklı üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca Fenerbahçe deplasmanda 3-0 kazanarak tur için büyük avantaj yakaladı.



Rövanş maçı ne zaman
Kırklarelispor ile Fenerbahçe arasındaki rövanş maçı 11 Şubat Salı günü saat 20.30'da İstanbul'da oynanacak.

Tur atlayan takım kiminle oynayacak
GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe eşleşmesinin kazananı yarı finalde Trabzonspor - BB Erzurumspor eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Trabzonspor çeyrek final ilk maçında rakibini 5-0 mağlup etmişti.



Başkanlar yan yana izledi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, GMG Kırklarelispor ile oynanan maçı Kırklarelispor Başkanı Volkan Can ile birlikte tribünden takip etti. Kırklareli'de hava 6 derece ve yağmurlu olmasına karşın tribünden ayrılmayan iki takım yöneticileri takımlarına destek oldular.



Maça yoğun ilgi
GMG Kırklarelispor ile Fenerbahçe arasında oynanan maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. 3 bin 750 kişi kapasiteli statta tribünler tamamen dolarken, taraftarlar; polis ve jandarma ekiplerince kale arkasında kurulan barikatın arkasında mücadeleyi izleyebildi. İçeri giremeyen taraftarlar ise stat çevresindeki tel örgülerin arkasından, yakınlarda bulunan kafelerden, evlerinin balkonlarından ve çatılarından yağışlı havaya rağmen karşılaşmayı takip etti.

Öte yandan Kırklarelispor taraftarı, ‘’Çoğu Gitti Azı Kaldı’’ şeklinde pankart açarken kupa kaldıran futbolcu koreografisi gerçekleştirdi.

Tribünde yer alan taraftarlar Elazığ’ın plaka kodu olan karşılaşmanın 24’üncü dakikasında atkılarını sahaya atarak destek oldular. Taraftarlar, ‘’Elazığ üşüme Kırklareli Seninle’’ şeklinde tempo tuttular.

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Foto Galeri Kırklarelisporlu taraftarlar Fenerbahçe maçını çatıdan izledi Galeriye Gözat
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