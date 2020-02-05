Kırklarelisporlu taraftarlar Fenerbahçe maçını çatıdan izledi

''Bilet aldık ama maçı izleyemedi'': Fenerbahçe maçı öncesinde stat çevresinde güvenlik koridorları olmadığını dile getiren taraftarlar, ''Çocuklarımız bu maçı izlesinler diye okullarına gitmediler ama biz daha stada bile giremiyoruz. Bu çocuklar yarın bir gün bunu yaşadıkları için Kırklarelispor maçına da gelmeyecekler. Bilet aldık ama maçı izleyemedi. Bu maçı gidip televizyonda izleyeceğiz. Kırklarelispor'a destek olduk diyeceğiz'' şeklinde konuştular.