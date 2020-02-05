Kırklarelisporlu taraftarlar Fenerbahçe maçını çatıdan izledi
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor - Fenerbahçe müsabasına yoğun ilgi vardı. Kırklarelisporlu taraftarlar Fenerbahçe maçını canları pahasına çatıdan takip etti.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde GMG Kırklarelispor'un Fenerbahçe ile karşılaşması, kente büyük heyecan yaşattı. 3 bin 750 kişi kapasiteli stattaki karşılaşmayı yaklaşık 13 bin taraftar izledi.
Güldüren diyalog: Ali Koç ile Kırklarelili teyzenin güldüren diyaloğu Karşılama sırasında Kırklarelili bir kadın, Başkan Koç’a yaklaşarak, “Koyu Fenerbahçeliyim başkanım ama bugün Kırklarelispor olarak sizi yeneceğiz. Hasta Fenerbahçeliyim ama bugün Kırklarelisporlu’yum” demesi üzerine Koç ise bu cümlelere karşılık tebessüm ederek, “Ben de koyu Fenerbahçeli'yim” dedi.
Kupa maçı öncesi gerginlik: Atatürk Stadı'nda saat 14.30'da oynanan mücadele öncesinde taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. 3 bin 750 kişi kapasiteli statta tribünlerin dolması ile stat dışında kalan taraftarlar, içeri girmek istedi. Ancak stat kapılarında görevli polisler, taraftarlara izin vermeyince iki taraf arasında gerginlik yaşandı. Gerginliği diğer polisler araya girerek önledi.
''Bilet aldık ama maçı izleyemedi'': Fenerbahçe maçı öncesinde stat çevresinde güvenlik koridorları olmadığını dile getiren taraftarlar, ''Çocuklarımız bu maçı izlesinler diye okullarına gitmediler ama biz daha stada bile giremiyoruz. Bu çocuklar yarın bir gün bunu yaşadıkları için Kırklarelispor maçına da gelmeyecekler. Bilet aldık ama maçı izleyemedi. Bu maçı gidip televizyonda izleyeceğiz. Kırklarelispor'a destek olduk diyeceğiz'' şeklinde konuştular.