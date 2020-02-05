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Babasını öldüren PKK'ya kaçan kızına seslendi

Anadolu Ajansı

HAKKARİ'den 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hatice için Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılan anne Nazlı Aslan, ise "1,5 sene önce babası da köyde hayvan otlatırken PKK tarafından öldürüldü. Kızım babanı PKK öldürdü, geri gel. Seni çok özledim." dedi.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım sürüyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 156'ncı gününe girdi.

5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hatice için Hakkari'den gelen anne Nazlı Aslan da oturma eylemine dahil oldu.

Aslan, Kürtçe yaptığı açıklamada, evladına kavuşma umuduyla geldiğini söyledi.

Kızını çok özlediğini ifade eden Aslan, "1,5 sene önce babası da köyde hayvan otlatırken PKK tarafından öldürüldü. PKK ve HDP bize zulüm yaptı. Allah hakkımızı bırakmasın." dedi.

Aslan, kızının lise birinci sınıf öğrencisiyken kaçırıldığını belirterek, çok aradıklarını ancak kızına ulaşamadıklarını aktardı.

"Bütün ailelerin çocuklarının geri gelmesini istiyorum. Kızım lise birinci sınıfta okurken okuldan gelmedi. Kızımı kaç gün aradık bulmadık. Buraya geldim çünkü kızımın geri gelmesini istiyorum." diyen Aslan, kızına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini kaydetti.

Aslan, kızına seslenerek, "Kızım babanı PKK öldürdü, geri gel. Seni çok özledim." diye konuştu. 

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