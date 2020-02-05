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AFAD'tan Van'daki ikinci çığ felaketi ile ilgili açıklama! 85 kişilik yeni ekip yolda

AFAD, Van'da meydana gelen ikinci çığ faciası ile ilgili yaptığı açıklama ile felaketin boyutunu gözler önüne serdi. AFAD müdahale için Ankara'dan 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibinin askeri uçakla bölgeye gönderildiğini duyurdu.

AFAD, Van'da meydana gelen ikinci çığ faciasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 

75 kişilik JAK ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi

Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçeleri arasında, 24 saat içinde ikinci kez çığ düştüğü belirtilerek, "Dün çığ altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için çalışan ekiplerin üzerine, bugün saat 12.02'de ikinci bir çığ düştüğü bilgisi alındı. Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi. Ayrıca 75 kişilik JAK ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara’dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor" denildi.

3 mobil baz istasyonu daha yola çıkarıldı

Olaya müdahale edilmesi için bölgeye, aralarında Şırnak itfaiyesinden 4 kişinin de bulunduğu toplam 153 arama kurtarma personeli ve 17 aracın sevk edildiği bildirilerek, "Bölgeye ayrıca 28 ambulans ve 10 Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi gönderildi. Haberleşmenin aksamaması için alanda bir mobil baz istasyonu kurulmaya başlanırken 3 mobil baz istasyonu daha yola çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı.

Van Bahçesaray ve Çatak arasındaki karayoluna, dün saat 17.45’te çığ düştüğü hatırlatılarak, "AFAD Van koordinasyonundaki arama kurtarma ekipleri, çığ altında kalan minibüs ve iş makinesinden 8’i sağ olmak üzere 13 vatandaşımızı çıkarmıştı. Ulaşılamadığı değerlendirilen 2 kişi için AFAD Van ve koordinasyonundaki Jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ile itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürerken 12.00 sırılarında ikinci çığ düştü. Alanda çalışan ekiplerden bir kısmı çığ altında kaldı" denildi.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir uçak, arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek olan 75 kişilik AFAD ve jandarma personeli ile gerekli teçhizatı Ankara'dan Van'a ulaştırmak üzere görevlendirildi" denildi.

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