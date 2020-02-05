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Van'da ikinci çığ faciası! Ölü sayısı giderek artıyor işte son rakam

VAN 'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Çığ felaketinde 26 kişi hayatını kaybetti. AFAD yaptığı son dakika açıklamasında 26 kişinin öldüğünü, 53 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsten olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Araçlar ve kurtarma ekibi çığ altında kaldı.

AFAD son rakamı açıkladı: 26 ölü

AFAD, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki ikinci çığ felaketinde aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 26 kişinin hayatını kaybettiği, 53 kişinin ise yaralandığını bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçeleri arasında 24 saat içinde ikinci kez çığ düştüğü hatırlatıldı.

59 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi

Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanının 11 araçla alana sevk edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

75 kişilik JAK ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi gönderildi

"Ayrıca 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara'dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor. Olaya müdahale edilmesi için bölgeye, aralarında Şırnak İtfaiyesinden 4 kişinin de bulunduğu toplam 153 arama kurtarma personeli ve 17 araç sevk edildi. Bölgeye ayrıca 28 ambulans ve 10 Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi gönderildi. Haberleşmenin aksamaması için alanda bir mobil baz istasyonu kurulmaya başlanırken 3 mobil baz istasyonu daha yola çıkarıldı."

CHP heyet gönderiyor

CHP, çığ bölgesine heyet gönderme kararı aldı. Ankara Milletvekili Tekin Bingöl başkanlığında, Ali Şeker, Burhanettin Bulut, Hasan Baltacı ve Suzan Şahin’den oluşan heyet bugün Van'a gidecek.

Bazıları kendi imkanlarıyla kurtuldu

Çığ faciasından bazı kurtarma ekibi görevlileri ve bölgeye desteğe giden vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği belirtildi

Bakan Koca: Sayı artabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu açıklamalarda bulundu: "Hayatını kaybedenlerin sayısı artabilir. Yaralıların sayısının da artabileceğini tahmin ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Soylu'dan Bahçesaray'daki çığ düşmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Ne olmuştu?

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde bir minibüsün ve iş makinesinin üzerine dün çığ düştü. Minibüsteki 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken sağ olarak çıkarılan 7 kişi de hastanelere sevk edilmişti.

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