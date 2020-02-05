İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

Aşırı yağışın etkisi altına giren İstanbul'da, trafik yoğunluğu yüzde 80'e dayandı.

Öğlen saatlerinin ardından etkisini artıran yağışlar, trafiği de etkiledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluk haritasının verilerine göre yoğunluk, yüzde 80'e dayandı.

İş çıkış saatiyle birlikte trafik giderek arttı, bazı bölgelerde durma noktasına geldi.

Avrasya zammının da etkisi var

Trafik yoğunluğunun sebeplerinden biri de Avrasya Tüneli'ne gelen zam oldu.

Avrasya Tüneli geçişine yapılan yüzde 56 oranındaki zam nedeniyle tüneli kullanmayanlar, köprüleri tercih etti. Bu da trafiğin iyice artmasını tetikledi.

Avrasya Tüneli'nden geçen otomobiller daha önce 23 lira öderken, zammın ardından 36 lira ödemeye başlamıştı.