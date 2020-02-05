HABER /  GÜNCEL
ADV Sevgililer Günü'ne Özel Sürprizler
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

Aşırı yağışın etkisi altına giren İstanbul'da, trafik yoğunluğu yüzde 80'e dayandı.

Öğlen saatlerinin ardından etkisini artıran yağışlar, trafiği de etkiledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluk haritasının verilerine göre yoğunluk, yüzde 80'e dayandı.

İş çıkış saatiyle birlikte trafik giderek arttı, bazı bölgelerde durma noktasına geldi.

Avrasya zammının da etkisi var
Trafik yoğunluğunun sebeplerinden biri de Avrasya Tüneli'ne gelen zam oldu.

Avrasya Tüneli geçişine yapılan yüzde 56 oranındaki zam nedeniyle tüneli kullanmayanlar, köprüleri tercih etti. Bu da trafiğin iyice artmasını tetikledi.

Avrasya Tüneli'nden geçen otomobiller daha önce 23 lira öderken, zammın ardından 36 lira ödemeye başlamıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Van'da ikinci çığ faciası! Ölü sayısı giderek artıyor işte son rakam
Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar yaşadıklarını anlattı! Bir an gürültü duyduk
Ünlü Türk restoran zinciri Lunch Box iflas ettiğini açıkladı
CHP'li Özgür Özel'den İlker Başbuğ açıklaması yine savunuruz
Fenerbahçe kupada Kırklarelispor'u farklı geçti
MHP'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te devrilen dolabın altında kalan öğrenci öldü
İstanbul'da ambulansla yolcu taşıyan şoför yakalandı
Alanyaspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (11'ler belli oldu)
Ersun Yanal: Herkesin başı sağolsun
Tuğba Theodore'dan Ahmet Kandemir'e tepki: Sen kimsin
TOKİ çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak 2020
Yorumlar 4 yorum