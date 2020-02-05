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Hackerların yeni saldırı taktiği Corona virüsü üzerinden!

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan Corona virüsü tehlikesi büyürken siber saldırılar düzenleyen hackerların bu korku üzerinden faydalandığı bildirildi.

Güvenlik firması Proofpoint’e göre insanları kandırmak için corona virüsü temalı yemler kullanan kötü amaçlı yazılım ve e-posta virüsleri, bir düzineden fazla ülkeye yayıldı.

Hackerlar sahte web siteleri kurmaya başladı

Şirket ayrıca, saldırganların kötü niyetli faaliyetleri için URL oluşturmaya ve corona virüsü ile ilgili sahte web siteleri kurmaya başladığını gözlemledi.

İndependent Türkçe’de yer alan habere göre; dolaşımdaki e-postalar, virüsün yayılmasına yönelik yeni gelişmelerle ilgili acil mesaj içeriyormuş gibi görünen bir belgeyle birlikte geliyor.

Hacker grubu TA542’nin Japonya’da yaydığı mesaj, yeni vakaların bildirildiğini iddia ederek okuru yüz maskeleri ve diğer korunma yöntemleriyle ilgili önemli mesajı okumak için eki açmaya davet ediyor.

Emotet olarak bilinen kötü amaçlı yazılım devreye giriyor

Eki açmak, banka hesaplarının giriş bilgileri gibi değerli kişisel bilgileri çalabilen ve Emotet diye bilinen son derece kötü amaçlı yazılımı devreye sokuyor. Virüs bulaşmış cihaz daha sonra başka saldırılar başlatmak için de kullanılabiliyor.

Emotet daha önce, iklim aktivisti Greta Thunberg’le ilgili kampanyalarda ve “Noel partisi” ya da “Cadılar Bayramı partisine” dair ayrıntılar vadeden sezonluk e-postalarda kullanılıyordu.

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