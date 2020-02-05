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Göztepe'den 'kural hatası' açıklaması

Göztepe'de Başkan Vekili Talat Papatya, 2 hafta önce Gürsel Aksel Stadı'nda 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle rakip siyah-beyazlılar tarafından yapılan itiraz hakında açıklamalarda bulundu.

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'de Başkan Vekili Talat Papatya, 2 hafta önce Gürsel Aksel Stadı'nda 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle rakip siyah-beyazlılar tarafından yapılan itiraz hakında açıklamalarda bulundu.

Maç tekrarını gerektirecek herhangi bir kural hatasının yapılmadığını ifade eden Talat Papatya, şunları kaydetti:

"Maç tekrarını gerektirecek herhangi bir kural hatasının yapılmadığı Beşiktaş karşılaşması sonrası yapılan açıklamaları ve birkaç gündür özellikle sosyal medyada oluşturulan, Türk futbolunda nadir görülen bir durumun normalleştirilme çabalarını hayretle takip etmekteyiz. Yapılan bu algı çalışmalarının üzerine ne yazık ki yeni bir açıklama daha yapma gereği duyduk.

VAR protokolüne göre müsabakayı takip eden VAR hakemlerinin maçın seyrini değiştiren olaylara müdahale yetkisi olduğunu görmekteyiz. Örneğin, Kayserispor maçındaki penaltı golümüz VAR hakemleri tarafından maçın seyrini değiştiren olay olarak nitelendirilmiş ve iptal edilmiştir. Aynı VAR protokolüne referansla Beşiktaş maçındaki durum VAR hakemleri tarafından maçın seyrini değiştiren bir olay olarak görülmemiştir. Söz konusu pozisyonun ardından faul gerçekleşmiş ve oyunun akışı durmuştur. Rakibimizin tüm oyuncularıyla savunma düzenine geçmiş olduğu bir faul pozisyonunun ardından attığımız gol ve alınan galibiyetimiz üzerine spekülasyon yapılmasını hiçbir şekilde onaylamadığımızı ve süreci çok yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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