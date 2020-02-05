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Tuğba Theodore'dan Ahmet Kandemir'e tepki: Sen kimsin

Beşiktaş Sompo Sigorta'dan birkaç hafta önce ayrılan Jordan Theodore ile ilgili Ahmet Kandemir'in söylediği sözlere, ABD'li basketbolcunun eşi Tuğba Theodore sert çıktı.

ING Basketbol Ligi'nde son iki maçında Anadolu Efes ve Galatasaray'ı yenen Beşiktaş'ta altyapı ve yeniden yapılandırma direktörü Ahmet Kandemir'in 'basketfaul'e "Pas vermeyen, arkadaşlarını oyundan soğutan Theodore'un ayrılması takıma pozitif enerji kazandırdı" yönündeki açıklamalarına ABD'li oyuncunun eşi Tuğba Theodore'dan yanıt geldi.



"Sen kimsin de saçma yapan yorumlar yapıyorsun"
Theodore, "Sen kimsin de kendinde, eşim hakkında saçma yapan yorumlar yapma cesaretini buluyorsun? Madem topu paylaşmıyordu, Jordan sözleşmeyi feshettiğinde mevcut koç Burak Bıyıktay, ayrılmaması için neden defalarca mesaj attı?" ifadelerini kullandı.

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