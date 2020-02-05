Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar yaşadıklarını anlattı! Bir an gürültü duyduk

VAN 'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ faciasından yaralı olarak kurtulan Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar o anları anlattı. Uçar, "bir an gürültü duyduk. Sonrasında, yarıya kadar kar altında kaldım. Üstte bir kepçe daha çalışıyordu. Kepçe devrildi, bizleri önüne aldı, savurdu götürdü'' dedi.

Van Bahçesaray'da meydana gelen çığ faciasından yaralı kurtulan Osman Uçar, "Çığ alanında sadece bizler ve jandarma ekipleri vardı. Allah'tan vatandaşları bölgeden uzaklaştırdık." dedi. Van'da meydana gelen ikinci çığ felaketinde bilanço dakikalar geçtikçe artıyor. İlk çığ düştüğünde bölgeye giderek iki kişiyi kurtarmaya çalışan Van AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, ikinci çığın düşmesiyle felaketi yaşadı.Üstelik yanlarında jandarma, sağlık, korucu ve diğer yardım ekipleri de vardı.

Uçar'ın durumu iyiye gidiyor

O felaketten yaralı kurtulanlardan biri de Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar'dı. Uçar, kendi imkanlarıyla yarıya kadar battığı çığdan kurtularak, kendini sağlık ekipleri teslim etti. Hemen hastaneye kaldırılan Uçar, tedavi altına alındı. Durumu iyiye giden Uçar, o anları anlattı.

Kepçe bizi savurdu

Son iki kişiyi çıkarmak için çığın düştüğü bölgede bulunduklarını, o sırada ikinci çığ faciasının yaşandığını belirten Uçar. "Biz minibüsü çıkarmak istedik, ekskavatörle derinliğe indik. Bir an gürültü duyduk. Sonrasında, yarıya kadar kar altında kaldım. Üstte bir kepçe daha çalışıyordu. Kepçe devrildi, bizleri önüne aldı, savurdu götürdü." dedi.

Allah'tan vatandaşları çığ bölgesinden çıkarmıştık

Kendi imkanlarıyla çığ altından kurtulduğunu aktaran Uçar, "AFAD'dan 3 araç, 13 personel vardı. Tabii diğer ekiplerden de katılanlar oldu. Allah'a şükür ki çalışma alanını boşaltmıştık. Sakin bir ortam oluşsun diye elimizden geleni yaptık. Çığ alanında bizler ve jandarma ekipleri vardı. Yaklaşık 200 kişi çalışıyorduk." şeklinde konuştu.