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İstanbul Sabiha Gökçen'de uçak kazasına giden polis aracı kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistten çıkmasının ardından olay yerine gitmeye çalışan polis aracı kaza yaptı. Kazada 5 polisin yaralandığı öğrenildi.

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel bir havayolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmıştı.

Olayın ardından kaza mahalline gitmeyen çalışan Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri kaza yaptı.

Kazada 5 polisin yaralandığı öğrenildi.

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