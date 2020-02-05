İstanbul Sabiha Gökçen'de uçak kazasına giden polis aracı kaza yaptı
İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistten çıkmasının ardından olay yerine gitmeye çalışan polis aracı kaza yaptı. Kazada 5 polisin yaralandığı öğrenildi.
İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel bir havayolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmıştı.
Olayın ardından kaza mahalline gitmeyen çalışan Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri kaza yaptı.
Kazada 5 polisin yaralandığı öğrenildi.