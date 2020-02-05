Tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan kazanın ardından, tüm uçuşların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği açıklandı.

Akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıkarak alev aldı.

Yolcuların bir bölümü kendi imkanlarıyla uçağın enkazından çıkarken, tüm yolcuların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

TÜM UÇUŞLAR İSTANBUL HAVALİMANINA YÖNLENDİRİLDİ

Can kaybı yaşanmayan kazanın ardından, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki tüm uçuşların iptal edilip İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği açıklandı.