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TSK harekete geçti! Çığ bölgesine gidiyorlar

Milli Savunma Bakanlığı, Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir uçağın, arama-kurtarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için görevlendirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir uçağın, arama-kurtarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için görevlendirildiğini bildirdi. 

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle TSK'ya ait bir uçağın, arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek 75 kişilik AFAD ve jandarma personeli ile gerekli teçhizatı Ankara'dan Van'a ulaştırmak üzere görevlendirildiği kaydedildi.

Uçak Ankara'dan havalandı

MSB, Çığ felaketi nedeniyle kar altında kalan vatandaşlarımızı arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla AFAD ve jandarma personelini Van’a ulaştıracak olan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Ankara’dan havalandı" bilgisini verdi.

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