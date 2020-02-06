Bursa Uludağ'da şenlik var!

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü planlanan Uludağ Kış Şenliği, 8-9 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Organizasyonun geçen yıl binlerce vatandaşı ağırladığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, karton kızak tasarım yarışması, kızak etkinlikleri ve eskimo evi yapımı platformlarıyla 7’den 70’e tüm vatandaşları gönüllerince bir hafta sonu geçirmek için Uludağ’a davet etti.

Bursa’nın gelecek vizyonunu turizm olarak belirleyen ve bu doğrultuda kentin sahip olduğu tüm doğal güzellikleri öne çıkaracak organizasyonlara önem veren Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ’da kış şenliği düzenliyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlik, 8-9 Şubat tarihleri arasında Uludağ 2. Gelişim Bölgesi’ndeki teleferik istasyonunun yanındaki alanda yapılacak. Kızak etkinliklerinden iglo yapımına, karton kızak yarışmasından müzik etkinliklerine kadar dolu dolu iki gün geçirmek isteyen vatandaşlar, teleferikle gidiş-dönüş ulaşım, yiyecek ve içecek hizmetlerini kapsayacak etkinlik biletlerini www.uludagkissenligi.com ve www.bursakultur.com uzantılı internet adreslerinden alabilecek. Şenliğe kendi araçları ile gelmek isteyen vatandaşlar ise alandaki hizmetlerden

ücretsiz yararlanabilecek.



Zirvede buluşma

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Kış Şenliği ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamasında Bursa’nın gelecek vizyonunu turizm olarak belirlediklerini vurgulayan Başkan Aktaş, bu doğrultuda atılacak adımları, yapılacak yatırımları kamuoyu ile sık sık paylaştıklarını dile getirerek, Uludağ Kış Şenliği’nin de bu organizasyonlardan biri olduğunu söyledi. Şenliğin geçen yıl binlerce vatandaşı zirvede buluşturduğunu, karton kızak tasarım yarışması, kızak etkinlikleri ve eskimo evi yapımı platformlarıyla 7’den 70’e tüm katılımcıların gönüllerince bir hafta sonu geçirdiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Türkiye’nin en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ, bu yıl etkinliğimizin dördüncüsüne ev sahipliği yapacak. Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin katkılarıyla düzenlediğimiz organizasyon, 8-9 Şubat tarihlerinde yapılacak” dedi.

Ödüllü yarışma

Başkan Aktaş, Uludağ Kış Şenliği’nin tüm vatandaşların katılımına açık olduğunu belirterek, organizasyon kapsamında ödüllü bir yarışmanın düzenleneceğini ifade etti.

Ödüllü karton kızak yarışması ile eskimo evi yapımı etkinlik kayıtlarının www.uludagkissenligi.com web sitesi üzerinden yapılacağını söyleyen Başkan Aktaş, “Karton kızak yarışmasına her yaştan vatandaşlarımız katılım sağlayabilecek. En iyi zaman ve tasarım kategorilerinde düzenlenecek olan yarışmada; her iki kategoride de birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın ve üçüncüye gram altın hediye edilecek” diye konuştu. Başkan Aktaş, eskimo evi yapımı etkinliğine Türkiye Dağcılık Federasyonu’ndan dağcı lisansına sahip sporcuların katılabileceğini dile getirdi.

Lisanslı dağcıların yapacağı eskimo evi inşasına vatandaşların da yardımcı olabileceğini belirten Başkan Aktaş, “Bu sayede sporcu ve vatandaşlarımızın kaynaşması sağlanacak. Dolu dolu iki gün geçirmek isteyenler, teleferikle gidiş-dönüş ulaşım, yiyecek ve içecek hizmetlerini kapsayacak etkinlik biletlerini www.uludagkissenligi.com ile www.bursakultur.com adresli web sitelerinden alabilecek. Etkinliğe kendi araçları ile katılmak isteyen vatandaşlarımız ise şenlik alanındaki kızak ve eskimo evi yapımı etkinliklerinden ücretsiz yararlanabilecek. Bu heyecanı ailelerimiz

ile birlikte yeniden yaşamak için tüm Bursalıları 8-9 Şubat tarihleri arasında organizasyonumuza bekliyoruz” şeklinde konuştu.