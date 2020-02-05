İçişleri Bakanı Soylu, çığ bölgesinde
Elazığ'dan uçakla Van'a gelen Bakan Soylu, helikopterle Van'dan çığ bölgesine hareket etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'dan helikopterle çığ bölgesine geçti.
AFAD Başkanı Güllüoğlu ile Elazığ'dan uçakla Van'a gelen Bakan Soylu, helikopterle Van Ferit Melen Havaalanı'ndan çığ olayının yaşandığı bölgeye hareket etti.
Bakan Soylu ve beraberindekileri taşıyan helikopter, çığ düşen bölgeye 20 kilometre mesafedeki Çatak ilçesine bağlı Kayaboğazı Jandarma Karakol Komutanlığı pistine iniş yaptı.
Soylu, daha sonra karayoluyla çığ bölgesine gitti.