Pegasus'tan uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak nedeniyle can kaybının bulunmadığını, kazada yaralanan 52 yolcunun hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul-İzmir seferini yapan Boeing 738 tipi uçak bir uçak pistten çıktı. İçinde 183 kişi olduğu tahmin edilen pistten çıkan uçak alev aldı, yolcular tahliye edildi. Saat 18.00 sıralarında gerçekleşen olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Pegasus'tan ilk açıklama: Can kaybı bulunmuyor

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pistten çıkan uçak nedeniyle can kaybı bulunmadığını, yaralı yolcuların hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Pegasus Hava Yolları'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımız, bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. An itibarıyla, can kaybı bulunmuyor, yaralı yolcularımız hastanelere sevk ediliyor. Gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.