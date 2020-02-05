Hakkari'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yer alan üs bölgesinde, bakım faaliyetleri esnasında elindeki el bombası patlayan askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de vatani görevini yapan bir askerimizin, bakım faaliyetleri sırasında elindeki el bombasının patlaması sonucu yaralandığını duyurdu. Yaralanan askerimiz kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı internet sitesinde şu açıklamayı yaptı:

"Hakkari/ Çukurca'da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında, el bombasının patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."