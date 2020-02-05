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Görgü tanığı, Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın düşme anını anlattı

Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı. CNN Türk canlı yayınına bağlanan görgü tanığı Metin Özkaya, uçağın o anları anlattı.

İzmir- İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edilirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 52 yaralının ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiği bilgisini verdi.

Görgü tanığı o anları anlattı
CNN Türk canlı yayınına bağlanan görgü tanığı Metin Özkaya kazayla ilgili açıklamalarda bulundu. Özkaya, "Bu akşam çok ilginç bir olay yaşadık. Marineturk adlı bir muhallebicinin brandası sadece 10 dakikalık bir kasırgada uçmaya başladı. Herkes brandalar uçuyor diye koşmaya başladı. Bir anda bir desibelleri rekor derecede aşacak bir uçak sesi duyduk. Başımızı gökyüzüne çevirdiğimizde uçağın korkunç bir şekilde alçaldığını gördük. Sanki üstümüze düşecekmiş gibi. Büyük bir gürültüyle Sabiha Gökçen'e doğru yöneldi ve biz korkuyla oradaki insanlarla birlikte dehşeti yaşadık. Bence bu büyük fırtınadan etkilenen uçak erken zamanda alçaldığı için büyük bir süratle piste yöneldi.

"Uçak erken alçaldığı için pistte toparlayamadı"
Bu olay yarım dakika sürdü. Bulunduğumuz yerin üstü kapalı olduğu için hemen ben brandaların etrafından dışarı doğru 'Üstümüze uçak mı düşüyor?' diye koştum. Uçağın alçaldığını ve sanki evlerin üstüne düşecekmiş gibi bir his oluştu içimde. Pilot sonra uçağı toparladı ve tekrar yükseldi ama evlerin arasında kayboldu. Uçak erken alçaldığı için pistte toparlayamadı.

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