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Pegasus uçaklarının üçüncü kazası

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak Pegasus'a ait. Bu kaza, şirketin son iki yıldaki üçüncü kazası olarak kayıtlara geçti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazası nedeniyle tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Kaza sonrası yolcuların bir kısmı kendi imkanlarıyla uçaktan çıktı. Bazı yolcuları da olay yerine giden ekipler kurtardı.

2 yılda üçüncü kaza
Kaza, Pegasus'un üçüncü kazası olarak kayıtlara geçti.

Trabzon'daki kazanın ardından geçtiğimiz ocak ayında bir kazaya karışan Pegasus uçaklarını Sabiha Gökçen'deki bu kazası 3 oldu.

Pilotaj hataları
Bilindiği üzere; ocak ayında meydana gelen uçak kazasında pilotaj hatasının olduğu tespit edilmişti. Bu kazanın da pilotaj hatasından kaynaklandığı konuşuluyor.

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