HABER /  GÜNCEL
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın

Erdoğan'dan çığ ve uçak kazası mesajı

ADV Sevgililer Günü'ne Özel Sürprizler
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen'de yaşanan uçak kazası sonrası resmi Twitter hesabından mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şöyle;

Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası bizleri derinden üzmüş, Elazığ depremi ve İdlib'te askerlerimizin şehit edilmesi sonrası yaşadığımız acı katlanmıştır.

Tüm bu hadiselerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit olan askerlerimize, itfaiye mensuplarımıza, korucularımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yaralıların acil şifa bulmasını temenni ediyorum.

Art arda gelen felaketler, kazalar ve menfur saldırılar karşısında her zaman tek yürek, tek yumruk olan; gücünü, azmini ve metanetini tüm dünyaya defalarca gösteren Türkiye Cumhuriyeti, inşallah bu dönemi de Devlet-Millet dayanışmasıyla atlatacaktır.

Felaketlere hazırlığımızı daha da güçlendirecek, yaralarımızı hızla saracak, afetlerden ve kazalardan etkilenen vatandaşlarımızı, şehitlerimizin ailelerini, gazilerimizi her zamanki gibi kucaklayacak ve onlara destek olacağız. İnşallah bu zor dönemlerden daha da güçlü çıkacağız.

Biz yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, hep birlikte TÜRKİYE olalım... Allah'ın izniyle aşamayacağımız engel yoktur. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte Milletimizin yanındayız.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı
Alanyaspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktı
Fatih Terim'den Belhanda'ya sert tepki: Ruh hastası
İstanbul'da ambulansla yolcu taşıyan şoför yakalandı
Bakan Soylu'dan son dakika çığ açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Görgü tanığı, Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın düşme anını anlattı
Pegasus uçaklarının üçüncü kazası
Gaziantep'te devrilen dolabın altında kalan öğrenci öldü
Van'da kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Bursa Uludağ'da şenlik var!
Bekçi maaşları kaç para oldu en düşük bekçi maaşı 2020
Yorumlar