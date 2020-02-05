İstanbul'da ambulansla yolcu taşıyan şoför yakalandı

İSTANBUL'da yüksek ücret karşılığında yolcu ve hasta taşıdığı iddia edilen aynı zamanda ruhsatsız ve kayıt dışı çalıştığı belirtilen özel ambulans şoförü yakalandı. Ambulans şoförü A.M.'ye 7 bin 501 lira idari para cezası kesilirken, ehliyetine el konulup olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Hasta yerine yolcu taşınan ambulans ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, bazı basın yayın organlarında çıkan 'VIP ambulans taksi' haberine ilişkin çalışma başlattı.

Polis, 48 UM 506 plakalı özel ambulans şoförü A.M.'yi yakaladı.

Sürücü A.M.'ye acil yardım dışında emniyet şeridini kullanmaktan 1228, zorunlu olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmaktan 132, yolcu taşımaktan 6 bin 141 lira olmak üzere toplam 7 bin 501 lira ceza kesildi.

Ayrıca, şoförün sürücü belgesi geçici olarak iptal edildi.

Gözaltına alınan şüpheli adli işlem yapılmak üzere Ümraniye Şehit Salih Sevgican Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Hasta yerine yolcu taşınan ambulans ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi.