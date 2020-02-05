HABER /  YEREL
ADV Sevgililer Günü'ne Özel Sürprizler
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

İstanbul'da ambulansla yolcu taşıyan şoför yakalandı

Anadolu Ajansı

İSTANBUL'da yüksek ücret karşılığında yolcu ve hasta taşıdığı iddia edilen aynı zamanda ruhsatsız ve kayıt dışı çalıştığı belirtilen özel ambulans şoförü yakalandı. Ambulans şoförü A.M.'ye 7 bin 501 lira idari para cezası kesilirken, ehliyetine el konulup olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Hasta yerine yolcu taşınan ambulans ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, bazı basın yayın organlarında çıkan 'VIP ambulans taksi' haberine ilişkin çalışma başlattı.

Polis, 48 UM 506 plakalı özel ambulans şoförü A.M.'yi yakaladı.

Sürücü A.M.'ye acil yardım dışında emniyet şeridini kullanmaktan 1228, zorunlu olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmaktan 132, yolcu taşımaktan 6 bin 141 lira olmak üzere toplam 7 bin 501 lira ceza kesildi.

Ayrıca, şoförün sürücü belgesi geçici olarak iptal edildi.

Gözaltına alınan şüpheli adli işlem yapılmak üzere Ümraniye Şehit Salih Sevgican Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Hasta yerine yolcu taşınan ambulans ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Van'da ikinci çığ faciası! Ölü sayısı giderek artıyor işte son rakam
Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar yaşadıklarını anlattı! Bir an gürültü duyduk
Ünlü Türk restoran zinciri Lunch Box iflas ettiğini açıkladı
CHP'li Özgür Özel'den İlker Başbuğ açıklaması yine savunuruz
Fenerbahçe kupada Kırklarelispor'u farklı geçti
MHP'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
ÖNCEKİ HABERLER
Alanyaspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Ersun Yanal: Herkesin başı sağolsun
Tuğba Theodore'dan Ahmet Kandemir'e tepki: Sen kimsin
Göztepe'den 'kural hatası' açıklaması
Hackerların yeni saldırı taktiği Corona virüsü üzerinden!
Bugün okullar tatil mi 5 Şubat okul tatili olan iller
Yorumlar