İstanbul Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı 3 ölü 179 yaralı

İZMİR-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişte pistte duramayarak, pist sonunda 30 metreden toprak zemine düştü. Uçak üçe bölündü 3 kişi hayatını kaybederken, 179 kişi de yaralandı.

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişte pistte duramayarak, pist sonunda 30 metreden toprak zemine düştü. 183 kişinin bulunduğu uçak üçe bölündü ve ardından yangın çıktı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır olmak üzere 179 kişi de yaralandı.

Piste indikten sonra duramadı

Türkiye Van'dan gelen çığ felaketinin şokunu yaşarken bir acı haber de İstanbul'dan geldi. Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi uçak, saat 18.30’ta Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na indikten sonra duramayarak pistten çıktı. 50 metre kadar sürüklenen uçak 30-40 metreden toprak zemine düştü.

Uçak üçe bölündü

Uçak burun ve kuyruğa yakın kısımlarından kırılarak üçe bölündü ve yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 bebek, 175 yolcu ve 6 mürettebat bulunan uçaktan, kaza sonrası 21 yolcu kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken koltuklar arasında sıkışanlar için ekipler saatlerce süren bir çalışma başlattı.

3 kişi hayatını kaybetti, 179 yaralı var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada, 3 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Bakan Koca, 3'ü ağır, 179 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Sert indi hızını kesemedi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise kazanın ayrıntılarını verirken, “Pistten çıktıktan sonra 50 metre sürükleniyor. TEM’den E-5’e bağlantı yolunun olduğu mevkide 30 metrelik yükseklikten düşüyor” dedi. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan da “Kaza uçağın sert iniş ve sonrasında hızını kesemeyip pist başından araziye çıkması sonucu oluştu” diye konuştu.

Pilotla kulenin son konuşması Kuleyle uçak arasında gerçekleşen son telsiz konuşmalarındaki ayrıntılar da dikkat çekti. Kule, pilota “Sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) rapor etti” anonsu yapıyor. Kazadan önce de 2 uçağın pisti pas geçtiği öğrenildi.

O anları anlattılar

Yaralıların çoğunun yüzlerini ön koltuğa vurarak yaralandığı gözlendi. Yolculardan Burak Ulus, “Gürültü koptu yüzümü ön koltuğa vurdum. Bayılmışım. Kendime geldiğimde uçak ikiye bölünmüştü. Kendim çıktım” dedi. Yolcu Süleyman Can ise “En arkada oturuyordum. Ne olduğunu anlamadan çığlık koptu. Yüzümü ön koltuğu vurdum” diye konuştu.

Vali Yerlikaya: Ucuz kurtulduk

İstanbul Valisi Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçekten bu şekilde kurtulduğumuz için mutluyuz. Yangın çıkabilirdi. Soğutma çalışmaları vakit aldı. 1-2 kişi haricinde yaralıların durumu ağır değil. Havalimanı şu anda kapalı.

Uçakta 155 Türk yolcu bulunuyordu

Uçakta 155'i Türk olmak üzere, 4 ABDli, 4 Çinli, 3 Iraklı, 2 İsrailli, 2 Kırgızistanlı, 1 İsveçli, 1 Suriyeli, 1 Lübnanlı, 1 Kazakistanlı, 1 Faslı ve 1 Türkmenistanlı yolcunun olduğu aktarıldı. Açelya isimli parçalanan uçağın A320 Neo tipi olduğu belirtildi.

Pegasus'un son iki yılda 3. kazası

Pegasus Havayollarına ait Boeing 737-800 tipi uçak 13 Ocak 2018’de Trabzon’da inişten sonra pistten çıkmış, kazada can kaybı yaşanmamıştı. 7 Ocak 2020’de yine Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan kazada da aynı firmanın aynı tip uçağı iniş sırasında pistten çıkmıştı. Kazada can kaybı yaşanmamış ancak yolcular slide olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edilmişti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, uçağın pistten çıkması sonrasında bölgeye giden 5 özel harekat polisi, geçirdikleri trafik kazasında yaralandı. Havalimanı yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan polisler, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Pegasus'tan açıklama

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pistten çıkan uçak nedeniyle can kaybı bulunmadığını, yaralı yolcuların hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Pegasus Hava Yolları'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımız, bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. An itibarıyla, can kaybı bulunmuyor, yaralı yolcularımız hastanelere sevk ediliyor. Gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

THY'den açıklama

Türk Hava Yolları Basın Müsaviri Yahya Üstün'ün yaptığı açıklamada, "Uçuş trafiğinin durdurulması nedeniyle 5 Şubat tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler" denildi.